İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5639
  • EURO
    30,5608
  • ALTIN
    1787.13
  • BIST100
    7832.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ile Fransa arasında ''Davud Yıldızı'' krizi: İç işlerimize müdahale ediyorlar
Dünya

Rusya ile Fransa arasında ''Davud Yıldızı'' krizi: İç işlerimize müdahale ediyorlar

Fransa, Paris'te bazı binaların duvarlarına çizilen 'Davud Yıldızı' konusunda Rusya'yı suçladı. Konu hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın uluslararası krizleri kullanarak Avrupa'da gerilimi artırmaya çalıştığını ve iç işlerine müdahale ettiklerini iddia etti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Rusya ile Fransa arasında ''Davud Yıldızı'' krizi: İç işlerimize müdahale ediyorlar
ABONE OL

Paris'te son haftalarda bazı binaların duvarlarına "Davud Yıldızı" çizildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paris'teki "Davud Yıldızı" çizimlerinin fotoğraflarını, sosyal medyada ilk olarak "Recent Reliable News (RRN)" adlı Rus ağı yaydı ve bu fotoğrafların görünürlüğünü artırdı.

Durumu kınayan Paris yönetimi, bunu, Rusya'dan internet ortamında kendilerine yönelik yeni bir müdahale operasyonu olarak değerlendirdi.

Fransa, Rusya'yı uluslararası krizleri kullanarak Avrupa'da gerilimi artırmak ve kafa karışıklıklarına yol açmak için çabalamakla suçladı.

Ülkede sanal ortamda yabancı müdahalelere karşı tedbir almaktan sorumlu kurum VIGINUM'a göre, 6 Kasım'da X sosyal medya platformu üzerinden 1095 sahte hesap, 2 bin 589 içerikle David Yıldızı ile ilgili "polemiğe" katkı sağladı.

VIGINUM bu botların RRN ağıyla bağlantılı olduğuna kesin gözüyle bakıyor.

Davud yıldızlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın arkasında yabancı birinin talimatı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

- Paris'teki Davud Yıldızı çizimleri

Paris'teki binalara 200'den fazla Davud Yıldızı çizilmesi, ulusal basında önce "Yahudi karşıtı" bir eylem olarak ele alınmıştı.

Ardından, duvara Davud Yıldızı çizdiği gerekçesiyle 27 Ekim'de gözaltına alınan Moldovalı çiftin bunu üçüncü bir şahsın talebi üzerine yaptıklarını itiraf etmesiyle olayın iç yüzünün farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Polis, çiftin telefonlarında yapılan incelemelerin, Davud Yıldızı çizimini para karşılığı yapmaları talimatı aldıklarını gösterdiğini açıklamıştı.

Ayrıca polis, çiftin ve diğer iki kişinin yurt dışında aynı kişi ile iletişim halinde olduğunu tespit etmişti.

Devam eden soruşturmada, çizimlerde Rus bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.