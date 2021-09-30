Fransa'dan skandal cami kararı! İzine rağmen karşı çıktık

AA 30 Eylül 2021 Perşembe 02:53 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 02:53

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "ayrılıkçı" yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede "aşırıcıların" bulunduğu 650 yerin kapatıldığı ve 24 bin yerin polis tarafından denetlendiğini belirtti.

Kasım 2020'den bu yana "radikalleştiği" iddiasıyla 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3'te 1'inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d'Or, Rhone ve Gard bölgelerinde 6 caminin daha kapatılması için işlemlerin başlatıldığını aktardı.

Darmanin, Strazburg'da İslam Toplumu Milli Görüşüne (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisinin inşasına, belediyenin iznine rağmen karşı çıktıklarını kaydetti.

Bugüne kadar Müslümanlara ait ve "siyasal İslam" çizgisinde olduğu iddiasıyla 5 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaşan Darmanin, "ayrılıkçı" yasasının bundan daha fazlasını yapmalarına imkan verdiğini, 4'ü ekimde olmak üzere toplamda 10 derneğin daha kapatılacağını belirtti.

Darmanin, "ayrılıkçı" olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğu ve 2 imamın sınır dışı edildiği bilgisini paylaştı.

"Bize terörü dayatmak isteyenlere terörü yayıyoruz." ifadesini kullanan Darmanin, 2023'ten itibaren ülkeye yurt dışından din görevlisinin gelemeyeceğini, burada bulunanların oturum izinlerinin yenilenmemesi için valilere talimat verdiğini kaydetti.

Darmanin, ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve aile içi şiddet gibi nedenlerle ceza alan kişilerin oturum kartlarının yenilenmesini kabul etmediklerini belirtti.

Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına verilen vize sayısında ciddi seviyede sınırlama getirdiklerini ifade eden Darmanin, bu ülkelerin Fransa'nın sınır dışı ettiği kişileri geri kabul etmelerini sağlamak için bu yola başvurduklarını dile getirdi.

Fransa, ağustosta yürürlüğe giren "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa ile ele alınan başlıca konular arasında, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor.

