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Dünya

Fransa'dan skandal karar! ''Hamas yanlısı'' diyerek yasakladılar

Fransa'nın başkenti Paris'te 31 Aralık'ta ünlü Şanzelize Caddesi'nde yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisinin 'Hamas yanlısı' gerekçesiyle yasaklandığı bildirildi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 21:57 - Güncelleme:
Fransa'dan skandal karar! ''Hamas yanlısı'' diyerek yasakladılar
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Cumhuriyetçiler (LR) partili Milletvekili Eric Ciotti, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle 31 Aralık'ta Paris'te Şanzelize Caddesi'nde düzenlenmesi beklenen gösteriyi "Hamas yanlısı gösteri" olarak niteledi.

Ciotti, bu gösterinin kamu düzenini bozacağını savunarak İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den gösteriyi yasaklamasını istedi.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez de X'ten yaptığı açıklamada Ciotti'nin paylaşımını alıntılayarak, 31 Aralık'ta söz konusu caddede yapılacak tüm gösterilerin yasaklandığını vurguladı.

Nunez, yasağa titizlikle uygulanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Filistin'e destek amacı ve Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle 31 Aralık'ta Şanzelize Caddesi'nde gösteri düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.

  • protesto yasağı
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