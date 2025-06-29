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Dünya

Fransa'dan tüm dünyaya Filistin mesajı: Kararlıyız

Fransız LCI kanalına konuk olan Barrot, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. Barrot, işgalci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik katliamların kabul edilemez olduğunu söyleyerek 'Filistin devletini tanımakta kararlıyız.' dedi.

AA29 Haziran 2025 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Fransa'dan tüm dünyaya Filistin mesajı: Kararlıyız
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Fransız LCI kanalına konuk olan Barrot, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Barrot, Gazze Şeridi'nde son bir ayda gıda dağıtımı sırasında 500 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Gıda dağıtımı sırasında Gazzelilerin hayatını kaybetmesini "skandal, utanç ve insan onuruna aykırı" ifadeleriyle nitelendiren Barrot, "Fransa ve aynı zamanda Avrupa, (Gazze'deki) gıda dağıtımlarının güvenliğine katkı sağlamaya hazır." dedi.

Barrot, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi için gerekçe olmadığını vurgulayarak, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız; bu, tüm ilgili tarafları bu devletin varlığını mümkün kılacak koşulları oluşturmaya sevk edecek ortak bir hareket çerçevesinde gerçekleşecek." diye konuştu.

İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının müfettişlerinin çalışmalarını sürdürmesine izin vermemesinin "hayati" bir mesele olduğunu dile getiren Barrot, Tahran hükümeti nükleer programıyla ilgili müzakereyi reddederse, Fransa'nın ortaklarıyla birlikte İran'a silah, nükleer ekipman, banka ve sigorta gibi konularda ambargo uygulayabileceğini ifade etti.

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