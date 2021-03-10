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Dünya

Fransa'dan Türkiye itirafı: Macron artık bunu anladı

Fransız Le Parisien gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ilişkilerini ‘yumuşatmasına' değindi. Haberde, Macron'un Türkiye ile çatışmaya devam edemeyeceğini anladığı vurgulandı.

10 Mart 2021 Çarşamba 08:06 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 08:11
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Fransız Le Parisien gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5 ay sonra görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye ile ikili ilişkilerde yeni bir yol haritası izlemesinin ardındaki gelişmeleri yazdı.

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bertrand Badie, aylar sonra gerçekleşen Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin 'önemli' detaylar olduğunu belirtti.

Badie, görüşmenin ardından birkaç neden yattığını ve Türkiye'nin gerçek bir bölgesel güç olduğunu vurguladı.

"MACRON TÜRKİYE İLE ÇATIŞAMAYACAĞINI ANLADI"

Türkiye'nin Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin 'anahtarlarını elinde tuttuğunu' belirten Badie, "Macron Türkiye ile çatışmaya devam edemeyeceğini anladı" dedi.

"MÜZAKERE KARTI ÇATIŞMADAN DAHA İYİ"

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Badie, "Macron müzakere kartını oynamanın çatışmadan daha iyi olduğunu anladı. Sonuncu neden ise, gaz rezervlerinin tehdit altında olduğunu gören Kıbrıs ve Yunanistan dışında Avrupalı ortaklarımız Macron'un izinden gitmeye hazır değiller" dedi.

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