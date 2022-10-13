Fransa'dan Ukrayna itirafı: Bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi.

Macron, konuk olduğu France 2 kanalında, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını ve tüm bir halkı ve kıtayı tehlikeye attığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı sonlandırıp müzakere masasına oturması gerektiğini kaydeden Macron, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'nın direncini kırmayı hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Savaşa katılmadan Ukrayna'yı destekliyoruz" diyerek, bir dünya savaşı istemediklerinin altını çizdi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Fransa'nın Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü gönderdiğini ve ek 6 tane daha gönderilmesi için çalıştıklarına ifade eden Macron, Ukrayna'ya gelecek haftalarda radar ve uçaksavar füzeleri göndereceklerini söyledi.

Macron, savaşın ilk günlerinden itibaren Fransa'nın Romanya'da asker ve askeri malzeme konuşlandırdığını ve Avrupa'nın doğusundaki ülkelerdeki askeri varlığını anımsatarak, "Ukraynalıların kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz, ancak bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur." dedi.

Rusya gibi Fransa'nın da nükleer silahı olduğuna değinen Macron, Ukrayna-Rusya savaşının silahların yanı sıra enformasyonun da silah olarak kullanıldığı "melez bir savaş" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, her gerektiğinde Putin'le konuşacağını ifade ederek, bir noktadan sonra tüm tarafların müzakere masasına yeniden oturması gerekeceğine vurguladı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diğer gelişmeler:

ZELENSKİ, UKRAYNA'NIN 55 MİLYAR DOLARA İHTİYACI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

BELARUS, UKRAYNA SINIRINDAKİ ASKERİ HAREKETLENMEYE KARŞI ÖNLEM ALACAK

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacaklarını söyledi.

ÇEKYA DIŞİŞLERİ BAKANI LİPAVSKY: PUTİN, BEKLENENDEN DAHA ZAYIF ÇIKTI

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Putin beklenenden daha zayıf çıktı. Rusya'da zayıf bir lider olmak ise genellikle kişisel bir sona yol açar" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN: PUTİN'İN NÜKLEER TEHDİTLERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı sonrası açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Putin'in nükleer tehditleri çok tehlikeli ve sorumsuzdur. Büyük bir nükleer güçten bu tür bir davranış görmeyi beklemiyoruz. Bu çok tehlikelidir ve bunu ciddiye alıyoruz" dedi.