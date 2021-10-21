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Dünya

Fransa'dan vatandaşlarına akaryakıt ve doğal gaz desteği

Fransa Başbakanı Jean Castex, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin avronun altında olanlara 100 avro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini bildirdi.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 23:47
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Castex, TF1 televizyon kanalında, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların ardından hükümetin aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Aylık net geliri 2 bin avronun altında olan 38 milyon Fransız vatandaşına 100 avro yardımda bulunulacağını dile getiren Castex, bu ödemelerin herhangi başvuruya gerek kalmadan aralık ayında yapılacağını ifade etti.

Castex, bu uygulamanın devlete maliyetinin 3,8 milyar avro olacağını belirtti.

Jean Castex, doğal gaz kullanım bedellerinin de gelecek yıl boyunca sabit olacağını söyledi.

Fransa'da akaryakıt fiyatlarında görülen rekor artışlarla motorinin litresi 1,56 avroya, benzinin litresi ise 1,63 avroya çıkmıştı.

Ülkede doğal gaz ücretlerine de 1 Temmuz'da yüzde 10, 1 Ağustos'ta yüzde 5,3, 1 Eylül'de yüzde 8,7 ve 1 Ekim'de yüzde 12,6 zam yapılmıştı.

Fransa'nın gündemini sarsan sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de akaryakıt vergilerine yapılan zamlar nedeniyle başlamıştı.

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