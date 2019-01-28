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Fransa-İtalya gerilimine Macron'dan yanıt: Onlar tarihe yakışan lider hak ediyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya ile yaşanan gerginlikle ilgili, 'İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor.' dedi.

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Macron, resmi ziyarette bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin açıklamalarına yanıt verdi.
 
"İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." ifadelerini kullanan Macron, Di Maio ve Salvini'nin sözlerinin hiçbir anlamı olmadığını belirtti.
 
Macron, "Onlara (Di Maio ve Salvini) istedikleri cevabı vermem. Bunu yapmayacağım. Size iyi şanslar, iyi ajitasyonlar ve iyi yolculuklar, ben (İtalya Başbakanı Giuseppe) Conte'yi muhatap alıyorum." dedi.
 
İtalyan ve Fransız siyasetçilerin son haftalarda yaptıkları açıklamalar gerginliğe neden olmuştu.
 
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, " Fransa'nın BM Güvenlik Konseyindeki koltuğu AB'ye verilmeli. Eğer Fransa BM Güvenlik Konseyindeki yerini kullanılabilir bir hale getirmek istiyorsa bunu konuşalım ve Avrupa bağlamında yapalım." demişti.
 
İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da "Bugün bazı insanlar (göçmen) Afrika'dan ayrılıyorsa bunun nedeni başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin onlarca Afrika ülkesini sürekli sömürmesidir." ifadelerini kullanmıştı. Fransa, bunun üzerine İtalya'nın Paris Büyükelçisi Teresa Castaldo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.
 
İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sarı yeleklilere destek veren ifadelerine Fransa hükümeti sert tepki göstermişti.
 
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau, Di Maio ve Salvini'nin açıklamalarına ilişkin, "Anlamsız açıklamalar. 'Kim daha aptal' diye yarışma yapmak istemiyoruz. İtalya ile yapacak çok işimiz var ve bunları yapmaya devam etmek istiyoruz." demişti. 

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