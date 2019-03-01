Fransa'nın 2018'in ocak ayı sonunda 10,8 milyar avro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 17,3 milyar avroya yükseldi Fransa'da, 2018 yılının ocak ayı sonunda 10,8 milyar avro olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 17,3 milyar avro olarak gerçekleşti.