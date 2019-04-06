Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama meydana geldi
Başkent Paris'in 19. bölgesinde bir binada meydana gelen yangın sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında binada insanların olup olmadığı bilinmiyor.
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