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Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi

Fıransa polisi başkent Paris'in merkezinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini rapor etti.

  • star.com.tr
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Fıransa polisi başkent Paris'in merkezinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini rapor etti. 

Paris polisinden yapılan açıklamada patlamanın bir fırındaki gaz sızıntısından ötürü meydana geldiğini iddia edildi.

Ayrıntılar...

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi - Tarihte bugün 10 Ocak 1919

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