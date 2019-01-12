Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi
Fıransa polisi başkent Paris'in merkezinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini rapor etti.
- star.com.tr
Fıransa polisi başkent Paris'in merkezinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini rapor etti.
Paris polisinden yapılan açıklamada patlamanın bir fırındaki gaz sızıntısından ötürü meydana geldiğini iddia edildi.
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