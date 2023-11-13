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Dünya

Fransa'nın ''Bastion'' adımına Azerbaycan'dan tepki: Başka alternatifin olmadığını artık anlayın

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa'nın Ermenistan'a silah göndermesine ilişkin, 'Ermenistan ve Fransa'nın, bölgedeki silahlanma politikasına son vermesi, bu ülkelerin bölgede barış ve işbirliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerektiğini' bildirdi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Fransa'nın ''Bastion'' adımına Azerbaycan'dan tepki: Başka alternatifin olmadığını artık anlayın
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Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa'nın Ermenistan'a saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcı göndermesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın bu adımının bölgedeki durumu gerginleştireceğini belirten Hacızade, şunları kaydetti:

"Ermenistan ve Fransa, bölgedeki silahlanma politikasına son vermelidir. Bu ülkelerin, bölgede barış ve işbirliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerekiyor."

Hacızade, uluslararası topluma, Ermenistan'ı silahlandırmaktan kaçınma, bu tür gayrimeşru faaliyetleri durdurma ve kınama çağırısında bulundu.

Ekimde Fransa ile Ermenistan arasında silah satışı ve askeri yardım hususunda anlaşma imzalanmıştı.

Sosyal medya sitelerinde, Ermenistan'a Bastion zırhlı personel taşıyıcıların sevkine ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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