Fransa'nın beyin ölümü! Türkiye'yi hedef alan utanç verici manşetler

Irkçı bir Fransız'ın, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırısı üzerinden Türkiye'yi suçlamaya kalkan Fransız basını, Paris'i savaş alanına çeviren PKK'lılara da sahip çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişiyi öldüren katil zanlısı William M. dün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Paris Savcılığı 69 yaşındaki zanlının ifadesinde "yabancılara duyduğu nefreti" anlattığını açıkladı. Savcılık, saldırganın 2016 yılında evinde yaşanan bir hırsızlık olayı nedeniyle saplantılı bir şekilde yabancılardan nefret etmeye başladığını öğrendiklerini bildirdi. Önce psikolog kontrolünden geçirilen saldırgan ardından mahkemeye çıkarıldı.

BASINDA HASTALIKLI ZİHNİYET

Saldırganın "ırkçı nefret"le hareket ettiği kendi sözleriyle ortaya çıkarken, Fransız basını olayla ilgili haber ve yorumlarında Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı. Paris'te "protesto" adı altında şiddet eylemlerine yönelen PKK'lı gruplara arka çıkan Fransa Adalet Bakanı ve polisin ardından Fransız gazetelerinin manşetleri Türk düşmanlıklarını ortaya koydu.

HEDEFLERİNDE ANKARA VAR

Le Monde gazetesi, "D'Enghien sokağı cinayetlerinin arkasında ırkçılık var" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Le Monde gazetesi, bir diğer haberine ise "Paris'te Kürtler öldürüldü" başlığını attı.

Haberde "Fransa'da Ankara'nın kendilerine uyguladığı şiddetin peşini bırakmadığı militan bir topluluk" yorumu yapıldı.

Cuma günü gerçekleşen saldırının militan topluluğun Fransa devletine karşı öfkesini uyandırdığını yazan gazete, Paris'i savaş alanına çeviren grubun tek başına 'ırkçı bir suç'a ikna olmadığını ve Türkiye'yi suçladığını iddia etti.

HABERLERDE SKANDAL YORUM

Liberation gazetesi de utanç verici benzer bir habere ilk sayfasında yer verdi. 'Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var' diyen Liberation, PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfasını açtı. Gazetenin haberinde, 'yalnız bir kurt' olan saldırganın ateş açtığı ve hedef aldığı yerin 'tesadüf' olamayacağı ileri sürüldü.

ADALET BAKANI'NIN SARILDIĞI TERÖRİSTLER TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

FRANSA Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin kol kola fotoğraf çektirdiği, Fransa'daki PKK temsilcilerinden Berivan Fırat saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Berivan Fırat, "Bunu yapan kişi kim olursa olsun saldırının arkasında kesinlikle faşist, aşırı sağcı Türk devleti, ve Erdoğan vardır" şeklinde skandal bir açıklama yaptı. Fransa merkezli AB kuruluşu Euronews tarafından servis edilen haberde de, skandal ifadelere yer verildi. Haberde, PKK'lı Agit Polat'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları da yer aldı. Öte yandan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez de, "Eylem, siyasi şahsiyetlerin de katılımı ile normal şekilde sürdü" açıklamasını yaparak arabaları yakan PKK'lıları aklamaya çalışmıştı.

PARİS'TE PKK PAÇAVRALARI

AB ve Fransa'da yasaklı olmasına rağmen PKK bayrakları altında yürüyüş yapıldı. Fransız vekil, polis ve basın görmezden geldi. Öte yandan PKK'nın Fransa'da paravan olarak kullandığı CDK-F (Fransa Demokratik Kürt Konseyi) adlı bölücü "derneğin" organize ettiği yürüyüşe katılan Fransız senatörlerden bir tanesi; "Paris'in 10. bölgesi onlarca yıldır bir Kürt toprağıdır" açıklaması yaptı.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

FRANSA'NIN Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Paris'te bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek PKK/ PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhinde başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, tepki gösterildi. Büyükelçi'ye terör örgütünün şiddet eylemlerinin doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü mesajı verildi. Ankara'nın tepkisi Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği aracılığıyla da Fransız makamlarına iletildi.

ÖNCE BİR GÖÇMEN BANLİYÖSÜNE GİTMİŞ

WILLIAM M., ifadesinde önce Paris'in kuzeyinde, göçmenlerin yoğun yaşadığı Seine-Saint-Denis bölgesinde bir saldırı gerçekleştirmek istediğini ancak etrafta az sayıda insan olması ve kıyafetlerinin silahını kullanmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle bundan vazgeçtiğini anlattı. 10. bölgeye gitmeden önce ise ailesinin evine geri döndüğünü ekledi.