Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Delattre: Suriye Konulu Dörtlü Zirve kısır döngüyü aşmak için fırsat

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi François Delattre, İstanbul'da düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirveye ilişkin, ''Önümüzde yedi yıldır devam eden Suriye krizinde kısır döngüyü aşmak, siyasi süreci başlatmak ve dönüm noktasına doğru ilerlemek için bir fırsat var.'' dedi.

Delattre, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya arasında yapılacak dörtlü zirvenin BM'nin sürecinden bir ''sapma'' olmadığını ve bu zirvenin amacının BM sürecini güçlendirmek olduğunu söyledi.

İdlib'deki durumun hala kırılgan olduğunu ve bu nedenle de hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Delattre, ''Önümüzde yedi yıldır devam eden Suriye krizinde kısır döngüyü aşmak, siyasi süreci başlatmak ve dönüm noktasına doğru ilerlemek için bir fırsat var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Delattre, anayasa komitesinin ise ne kadar hızlı sürede kurulursa o kadar iyi olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve düzenlenecek.