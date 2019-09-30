27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6521
  • 6,1621
  • 269.294
  • 105471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başkent Paris'te cenaze töreni düzenlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Paris'te Saint-Louis-des-Invalides Katedrali'nde Chirac'ın ailesi için yapılan merasimin ardından Saint-Sulpice Kilisesi'nde tören gerçekleştirildi.

Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, ülkenin eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, siyasi partilerin liderleri, siyasetçiler ve Chirac'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Türkiye'yi Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa temsil etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Chirac'ın ailesi katılmasını istemediği için törende yer almadı.

Fransızlar da kilisenin önünde toplanarak Chirac'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Chirac'ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Montparnasse Mezarlığı'na götürüldü.

Macron, törene katılan liderlerle Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Bu arada, ülkedeki tüm resmi kurumlarda yerel saatle 15.00’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Fransa'da Chirac'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle bugün ulusal yas ilan edilmişti.

Geçen hafta perşembe günü 86 yaşında hayatını kaybeden Jacques Chirac, siyasi kariyerine il genel meclisi üyesi olarak başlamış, Paris Belediye Başkanlığının ardından 1995-2007 yıllarında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Eski cumhurbaşkanları François Mitterand ve Charles de Gaulle ile Fransa'nın yakın dönem siyasetine yön vermiş en önemli cumhurbaşkanları arasında gösterilen Chirac, merkez sağın önemli figürlerinden biri olarak biliniyordu.

Chirac, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermiş, 2003'teki Irak işgaline karşı çıkmıştı.

Türkiye-Libya arasında nefes kesen rehine operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İTÜ'lü Halit'in katillerine istenen ceza belli oldu

İTÜ'lü Halit'in katillerine istenen ceza belli oldu

Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: Çok sayıda ölü var

Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: Çok sayıda ölü var

Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın iddiası

Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın iddiası

Yeni yargı paketiyle ilgili önemli gelişme! Bugün Meclis'e sunulacak

Yeni yargı paketiyle ilgili önemli gelişme! Bugün Meclis'e sunulacak

'Erdoğan bizi cesaretlendiriyor' dedi, resti çekti: Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım

'Erdoğan bizi cesaretlendiriyor' dedi, resti çekti: Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım

'Davet edilmedim' diyen İmamoğlu'nu CHP'li isim bile yalanladı

'Davet edilmedim' diyen İmamoğlu'nu CHP'li isim bile yalanladı

İstanbul Valiliği listeyi açıkladı: İşte o okullar

İstanbul Valiliği listeyi açıkladı: İşte o okullar

Bodrum'da korkutan olay

Bodrum'da korkutan olay
 

POPÜLER HABERLER

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA