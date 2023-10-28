İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'nın Filistin büyükelçisinden dünyaya mesaj: Soykırıma izin verenleri asla unutmayacağız
Dünya

Fransa'nın Filistin büyükelçisinden dünyaya mesaj: Soykırıma izin verenleri asla unutmayacağız

Fransa'nın Filistin Büyükelçisi Hala Abou-Hassira, İsrail'e Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemesine izin verenlere karşı, 'Gazze'de şu an soykırım yaşanıyor. İsrail'e savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleme onayı veren ve vermeye devam edenlerin utancı sonsuz olacaktır. Sonsuz utanç. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz.' dedi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 00:45 - Güncelleme:
Fransa'nın Filistin büyükelçisinden dünyaya mesaj: Soykırıma izin verenleri asla unutmayacağız
ABONE OL

Filistin'in Fransa'daki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hala Abou-Hassira, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleme "onayı" verenlerin utancının sonsuza dek süreceğini belirterek, "Gazze'de şu an soykırım yaşanıyor. İsrail'e savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleme onayı veren ve vermeye devam edenlerin utancı sonsuz olacaktır. Sonsuz utanç. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.