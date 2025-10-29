Fransa'nın güneyi karıştı! Devlet binalarına gübre dökerek tepki gösterdiler

Fransa'nın güneyindeki Dordogne vilayetinde hükümetin tarım politikasına karşı çıkan çiftçiler, devlet binalarının önüne gübre döktü.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Dordogne vilayetindeki çiftçiler, hükümetin "yumrulu deri hastalığının" yayılmasını önlemek için aldığı önlemlere tepki gösterdi.

Çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın (CR) çağrısı ile harekete geçen çiftçiler, dün öğle saatlerinden itibaren traktörleriyle Dordogne yollarını trafiğe kapattı.

Yumrulu deri hastalığının yayılmasını önlemek için hükümetin sığır taşımacılığını 15 gün boyunca yasaklamasına öfkelenen çiftçiler, vilayete bağlı Perigueux, Nontron, Sarlat ve Bergerac kasabalarındaki resmi binaların önüne gübre döktü.

Yüzü aşkın çiftçinin katıldığı eylemlerde ayrıca binaların önünde lastik yakıldı.

Yumrulu deri hastalığı, büyükbaş hayvanların ateşlenmesine, derilerinin yüzülmesine, kilo kaybetmesine ve doğum sorunları yaşamasına neden oluyor.

İlk olarak 1929'da Afrika kıtasında görülen hastalık, daha sonra dünyanın başka bölgelerine de yayıldı ve 2019'da Asya kıtasında görülmeye başladı.