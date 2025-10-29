İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9683
  • EURO
    48,8931
  • ALTIN
    5420.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'nın güneyi karıştı! Devlet binalarına gübre dökerek tepki gösterdiler
Dünya

Fransa'nın güneyi karıştı! Devlet binalarına gübre dökerek tepki gösterdiler

Fransa'da tarım isyanı büyüyor. Ülkenin güneyindeki Dordogne vilayetinde çiftçiler, hükümetin tarım politikasını protesto etmek için devlet binalarının önüne gübre döktü.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
Fransa'nın güneyi karıştı! Devlet binalarına gübre dökerek tepki gösterdiler
ABONE OL

Fransa'nın güneyindeki Dordogne vilayetinde hükümetin tarım politikasına karşı çıkan çiftçiler, devlet binalarının önüne gübre döktü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Dordogne vilayetindeki çiftçiler, hükümetin "yumrulu deri hastalığının" yayılmasını önlemek için aldığı önlemlere tepki gösterdi.

Çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın (CR) çağrısı ile harekete geçen çiftçiler, dün öğle saatlerinden itibaren traktörleriyle Dordogne yollarını trafiğe kapattı.

Yumrulu deri hastalığının yayılmasını önlemek için hükümetin sığır taşımacılığını 15 gün boyunca yasaklamasına öfkelenen çiftçiler, vilayete bağlı Perigueux, Nontron, Sarlat ve Bergerac kasabalarındaki resmi binaların önüne gübre döktü.

Yüzü aşkın çiftçinin katıldığı eylemlerde ayrıca binaların önünde lastik yakıldı.

Yumrulu deri hastalığı, büyükbaş hayvanların ateşlenmesine, derilerinin yüzülmesine, kilo kaybetmesine ve doğum sorunları yaşamasına neden oluyor.

İlk olarak 1929'da Afrika kıtasında görülen hastalık, daha sonra dünyanın başka bölgelerine de yayıldı ve 2019'da Asya kıtasında görülmeye başladı.

  • tarım isyanı
  • Fransa
  • çiftçiler protestosu

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.