26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0663
  • 6,7914
  • 250.525
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'nın Lyon kentindeki patlama

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız basınında yer alan haberlerde, Lyon'da cuma günü bir fırının önünde patlayan bombayla ilgili bir şüphelinin ve ailesinden 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
 
Paris savcılığı, 24 yaşındaki şüphelinin Cezayir asıllı olduğunu açıkladı.
 
Lyon'da cuma günü bir fırının önüne bırakılan küçük paket içindeki bomba patlamıştı.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayı "saldırı" olarak nitelemişti. Olayda 13 kişi yaralanmıştı.
 
Savcılık, soruşturmayı terörle mücadele biriminin yürüteceğini bildirmişti. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurmuştu.

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kurz'un görevine son verildi

Kurz'un görevine son verildi

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Her yerden para çıktı

Her yerden para çıktı

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA