Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı: İslam karşıtı yazılar yazıldı

AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:05 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:06

Fransız basınındaki haberlerde, Rennes'deki caminin duvarına İslam karşıtı yazıların yazılmasına ve haç çizilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rennes'deki caminin duvarına birçok İslam karşıtı yazı yazılması kabul edilemez. Ülkedeki tüm Müslümanlar ile dayanışma içerisindeyim." ifadesini kullandı.

Darmanin, bugün camiyi ziyaret edeceğini kaydetti.

Rennes Belediye Başkanı Nathalie Appere de bu olayların Fransa ve Rennes'de yeri bulunmadığını vurgulayarak, cami cemaatine desteğini dile getirdi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesinden (CCMTF) yapılan ayrı ayrı açıklamalarda, caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazılması şiddetle kınandı.

- Caminin inşaatı için maddi yardım yapan belediyeye tepki

Caminin duvarına yazılan yazılardan biri "EELV=Hain" oldu.

Bunun, Fransa İslam Toplumu Milli Görüşe (CIMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için para yardımı kararı alan Yeşiller Partisine (EELV) yönelik bir tepki olduğu belirtildi.

Yeşiller Partisinden (EELV) olan Strasbourg Belediyesi, kentte yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 999 avro yardım kararı almıştı.

Darmanin, yaptığı açıklamada, belediyenin kararına tepki göstererek, "Strasbourg Belediyesi, 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'nın Nantes kentindeki Arrahma Camisi, 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı.