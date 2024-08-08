Fransa'nın ''Uçan taksi'' hayali Paris Olimpiyat Oyunları'nda suya düştü

Merkezi Paris'te bulunan havaalanı işletmecisi Groupe ADP'nin Genel Müdürü Edward Arkwright, üretici Alman Volocopter firması tarafından tasarlanan elektrikli uçan taksinin motoru ile alakalı sertifikalarda "birkaç haftalık gecikme" yaşandığını açıkladı.

Gecikmeden dolayı uçan taksiler, Olimpiyat Oyunları süresince başkentte deneme uçuşu yapamayacak.

Öte yandan Groupe ADP ve Volocopter şirketi yıl sonuna kadar Sen Nehri üzerinde bir uçuş yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

ADP ve Volocopter, Olimpiyat Oyunlarına dünya çapında gösterilen ilgiden faydalanarak yoğun kentsel alanlarda yeni bir ulaşım şeklinin uygulanabilirliğini göstermek için Sen Nehri üzerinde uçuşlar gerçekleştirmeyi planlamıştı.

Fransa 11 Ağustos'a kadar sürecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapıyor.