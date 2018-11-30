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Fransa'nın ünlü caddesi protesto gösterisi nedeniyle trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin cumartesi günü akaryakıt zamlarını protesto gösterisi nedeniyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi'nin cumartesi günü akaryakıt zamlarını protesto gösterisi nedeniyle trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, France 3 radyosuna yaptığı açıklamada, Champs-Elysees Caddesi'nin, "Sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarını protesto etmek için cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Caddede yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade eden Castaner, ayrıca kimlik kontrolünün yapılacağını kaydetti.

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri zarar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle geçen cumartesi Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

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