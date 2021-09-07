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Dünya

Fransa'nın vaatleri sahte çıktı: Göz altına alındılar

Fransa'da Paris ve Ile-de-France Valiliği önünden barınma vaadiyle geçen hafta cumartesi günü tahliye edilen 1200'den fazla evsiz ve göçmenden 670'inin zorla Ile-de-France dışına çıkarıldığı, 11'inin gözaltı merkezine götürüldüğü ortaya çıktı.

AA7 Eylül 2021 Salı 23:06 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 23:06
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Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'nın da yer aldığı Collectif Requisitions adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Paris ve Ile-de-France Valiliği önündeki Andre-Citroen Parkı'nda çadır kuran 1204 evsiz göçmenin 3 gece kaldıktan sonra 4 Eylül Cumartesi tahliye edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kişilerden 540'ına Ile-de-France bölgesinde barınma sağlandığı ve 670'inin ise bu bölge dışındaki özellikle Besançon, Dijon, Rennes, Strasbourg, Sarrebourg, Rouen, Lille ve Metz kentlerine zorla götürüldüğü belirtildi.

Tahliye edilen evsizlere önceden bilgi verilmediği vurgulanan açıklamada, evsizlerin yaşadıkları yerlerden, iş yerlerinden ve çocuklarının okulundan zorla uzağa götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Devlet, nakledilen kişilerin gidecekleri yer hakkında ihmal göstererek yalan söyledi, bu kişilerin izni önceden alınmalıydı." ifadesi kullanıldı.

OTOBÜSTEN İNDİRİLENLERDEN BAZILARI GÖZALTI MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tahliye edilenlerin bulundukları bazı otobüslerin polisler tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, belgeleri bulunmayanlardan Fransa'yı terk etmelerinin istendiği ve en az 11 kişinin ise gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, devletin evsizlere barınma sağlamak yerine, belgesiz kişilerin barınma hakkını kullanmasını engellemeyi, sığınmacıların barınma hakkını kaybetmesine yol açmayı seçtiğine işaret edilerek, cuma günü Paris'te protesto gösterisi çağrısı yapıldı.

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