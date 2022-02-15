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Dünya

Fransa'ya göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm unsurlar oluştu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.

AA15 Şubat 2022 Salı 00:29 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 00:30
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Le Drian, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizinde gerilimin arttığını, bu gerilimin acil şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip olmasını engellemek istediğini ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.

Le Drian, Ukrayna'nın egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün Rusya'nın saldırısıyla sorgulanması halinde Moskova'ya yaptırım uygulanacağı kaydetti.

Ukrayna'yı finansal olarak destekleyeceklerini ancak asker göndermeyi düşünmediklerini ifade eden Le Drian, Putin'in aldığı "riskleri" bilmesi için "caydırıcı önlemler" alacaklarını söyledi.

  • Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
  • Jean-Yves Le Drian
  • Fransa

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