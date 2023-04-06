Fransa'ya kaçırılan ender İslami el yazması geri alındı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayirli yetkililerin Paris'teki Cezayir toplumunun desteğiyle Fransa'ya kaçırılan Emir Abdülkadir dönemine ait tarihi ve sembolik kıymeti yüksek bir İslami el yazmayı bir müzayedede açık artırma yöntemle satışının engellendiği ve ülkeye getirildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu yazma eserin Fransız sömürgeciliği döneminde ülkenin kuzey batısındaki El-Vanşeris (Ouarsenis) dağlarında kurucu lider Emir Abdülkadir'e karşı düzenlenen bir saldırının ardından Fransızlar tarafından ele geçirildiği ve Paris'e kaçırıldığı vurgulandı.



Tarihi ve sembolik değeri yüksek olan bu el yazmasının kurtarılmasının Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un direktifi çerçevesinde yürütülen hassas çabalarla sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, Cezayir makamlarının ülkenin tarihi hafızasına dair kaçırılan her türlü belge ve tarihi eseri geri getirmek için çabalarını sürdüreceği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu tarihi el yazmasına ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.



Cezayirli yetkililer, ülkelerinin sömürge dönemine (1830-1962) dayanan ve Osmanlı dönemine kadar uzanan arşivlerinin yüzde 98'inin Fransa'da olduğunu söylüyor.



Osmanlı Cezayiri'ni 1830'dan 1962'ye kadar 132 yıl sömüren Fransa, ülkede milyonlarca insanın hayatının son bulmasına neden olurken, yer altı ve yer üstü zenginliklerin yanı sıra binlerce tarihi eserin de ülkeden çıkarılmasına yol açtı.