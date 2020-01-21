AA 21.01.2020 17:00 - Güncelleme: 21.01.2020 17:01

Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesini etkisi altına aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, İspanya sınırında bulunan ve Perpignan, Lamanere ve Porta gibi yerleşim bölgelerinin yer aldığı Pyrenees-Orientales bölgesinde kasırga nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgedeki birçok ilde yollar ulaşıma kapandı. Fransa'yı İspanya'ya bağlayan A9 otoyolunda da Perpignan ile Boulou arasında ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede kar yağışının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

İspanya'da, Gloria kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kentte de alarma geçilmişti.