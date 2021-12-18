Fransa'yı saf dışı bırakmışlardı... 3'lü grup nükleer denizaltı için toplandı

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:14 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:14

ABD, İngiltere ve Avustralya heyetleri, eylülde kurulan AUKUS'un yönetişim yapısının parçası olan Üçlü Ortak Yönlendirme Grubu ve Gelişmiş Kabiliyetler Ortak Yönlendirme Grubu toplantıları kapsamında 9 ve 14 Aralık'ta Pentagon'da bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantıların verimli geçtiği ve katılımcıların uygulamada olumlu gidişatı sürdürmek için atılacak sonraki adımları belirledikleri bildirildi.

Açıklamada, "Katılımcılar, özellikle, 2022'nin başlarına kadar gelişmiş yeteneklerle ilgili bir çalışma programını tamamlamayı taahhüt ettiler." ifadesine yer verildi.

Heyetlerin, siber, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve ek denizaltıları konusunda iş birliğinin dışındaki alanlarda da iş birliği konusunda anlaştıkları aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Avustralya'nın Nükleer Enerji Kapasiteli Denizaltı Programı ile ilgili Ortak Yönlendirme Grubu toplantısında, katılımcılar Avustralya'nın bu denizaltı kabiliyetini mümkün olan en erken tarihte hizmete sokmak için üçlü taahhüdü yeniden teyit ettiler. Heyetler, Avustralya'nın nükleer kapasiteli denizaltıları edinmesi için en uygun yolu belirlemek ve Çalışma Gruplarının Avustralya'da kalıcı bir program oluşturmak için gerekli kritik eylemleri ayrıntılı incelemesi için 18 aylık istişare döneminden sonraki adımlar üzerinde anlaştılar."

Açıklamada, heyetlerin ayrıca üç ülke arasında Deniz Kuvvetleri Nükleer Sevk Bilgilerinin Karşılıklı Paylaşımı Anlaşması'nın imzalanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin çalışmalarını incelediği bildirildi.

