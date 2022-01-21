Fransa'yı Wagner endişesi sardı

AA 21 Ocak 2022 Cuma 00:42 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 00:44

Parly, düzenlediği basın toplantısında, Mali'de siyasi şartların uygun olmaması ve Rus paralı asker gücü Wagner grubunun konuşlandırılmasıyla Sahel bölgesinde güvenlik durumunun zorlaştığını söyledi.

Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istediklerini ifade eden Parly, Batı Afrika ülkelerinin bu konuda destek istediğini aktardı.

Parly, Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulan Takuba Görev Gücü'nün başarılı olduğunu, Avrupalıların birlikte mücadele edebilmesinin bunun kanıtı olduğunu belirtti.



Savunma Bakanı Parly, Tabuka Görev Gücü ile ilgili kararları ortaklarıyla alacaklarını kaydetti.