İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Dünya

Fransa'yı Wagner endişesi sardı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istediklerini belirtti. Bölgeye Rus paralı asker gücü Wagner grubunun konuşlandırılmasıyla Sahel bölgesinde güvenlik durumunun zorlaştığını söyledi.

AA21 Ocak 2022 Cuma 00:42 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 00:44
ABONE OL

Parly, düzenlediği basın toplantısında, Mali'de siyasi şartların uygun olmaması ve Rus paralı asker gücü Wagner grubunun konuşlandırılmasıyla Sahel bölgesinde güvenlik durumunun zorlaştığını söyledi.

Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istediklerini ifade eden Parly, Batı Afrika ülkelerinin bu konuda destek istediğini aktardı.

Parly, Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulan Takuba Görev Gücü'nün başarılı olduğunu, Avrupalıların birlikte mücadele edebilmesinin bunun kanıtı olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Parly, Tabuka Görev Gücü ile ilgili kararları ortaklarıyla alacaklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.