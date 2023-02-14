Fransız afet kurtarma derneği başkanından Türkiye'ye dayanışma övgüsü

Twitter'dan açıklama yapan Velu, 1999'da Marmara bölgesinde yaşanan depremlerde de Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha Türkiye'ye kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen Velu, "1999'da iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmış, Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Paris yönetiminin, dayanışma kapsamında Türkiye'ye taahhüt ettiği sahra hastanesinin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulumuna başlandığını açıkladı.