Fransız Alpleri´nde yaşanan çığ felaketi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Fransa´nın Savoie bölgesinde gerçekleşen ve onlarca kayakçının kar altında kaldığı çığ felaketinde en az bir kişi hayatını kaybederken; iki kişi de yaralandı.
- DHA
Fransız Alpleri´nde bugün yerel saatle 15:00 sularında, 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçı çığ altında kaldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, diğer kayakçılar herhangi bir zarar almadan kurtarıldı.
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