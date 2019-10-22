Fransız aşırı sağcı lider Le Pen'den skandal sözler: Türkiye, NATO'dan çıkarılsın
Fransız aşırı sağcı lider Le Pen, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haddini aşan değerlendirmelerde bulunarak, 'Türkiye, NATO'dan çıkarılsın' dedi.
RCI televizyonuna demeç veren Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözler sarfetti.
Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'nin eylemleri karşısında hiçbir şey yapmadığı ve önermediği gerekçesiyle eleştiren Le Pen, "Türkiye'nin saldırganlığına verilecek olası yanıt, Ankara'nın NATO'dan çıkarılması olabilir. Zira Ankara, İttifak'ın kriterlerini ihlal etti" dedi.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.