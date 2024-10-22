Fransız bakandan Lübnan uyarısı! İşgalci İsrail saldırıları 'iç savaş'a sebep olabilir

Bakan Lecornu, LCI kanalında katıldığı programda, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğü Orta Doğu'da şiddeti tırmandırmanın önlenmesi ve bölgesel istikrar için acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da iç gerilim ve İsrail saldırıları nedeniyle durumun "kırılgan" olduğu belirten Lecornu, ülkenin tamamen "çökebileceği" değerlendirmesinde bulundu ve "yaklaşan bir iç savaş" riskine karşı uyardı.

Lübnan'da ateşkes sağlanmasını "kolektif güvenlik için bir zorunluluk" olarak niteleyen Lecornu, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının "genel bir çatışmaya" dönüşebileceğini dile getirerek, "İsrailli dostlarımıza, bu tırmandırma tuzağına düşmemesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Bakan Lecornu ayrıca, Fransız askerlerinin görev yaptığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını hatırlatarak İsrail'in, BM gücünün operasyonları için "gerekli güvenlik önlemlerini her zaman almamasını" eleştirdi.

Fransa, 24 Ekim'de başkent Paris'te Lübnan halkına ve egemenliğine destek için uluslararası bir konferans düzenleyecek.

İSRAİL ORDUSU UNIFIL'İ HEDEF ALDI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 483 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

