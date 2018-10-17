Fransız bankaları 'Çöldeki Davos'u' boykot ediyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre, "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan toplantıya katılım konusunda Fransa'dan ilk iptaller gelmeye başladı.

Ekonomi dergisi Capital, BNP Paribas Başkanı Jean Lemierre ve Societe Generale Genel Direktörü Frederic Oudea'nın konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini belirtti. Haberde, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına şimdiye kadar Fransız siyaset ve iş dünyasını temsil eden iki ismin katılmama kararı aldığı vurgulanarak, yeni iptallerin olabileceği mesajı verildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da dün yaptığı açıklamada konferansa katılmayacağını bildirmişti.

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, hafta başından bu yana, Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Geçen hafta da Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.