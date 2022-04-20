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Dünya

Fransız basını yazdı: Odessa'yı Türkiye kurtardı

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere ev sahipliği yapmanın yanı sıra bir dizi diplomasi trafiği yürüten Türkiye'nin krizdeki kilit rolünü manşete taşıdı. Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomatın, “Ankara sayesinde Odessa'yı kurtarabildik” dediği aktarıldı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 08:46 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 08:46
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Fransız Le Monde gazetesi, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye'nin, Ukrayna için de diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığını yazdı.

"Türkiye neden Karadeniz'deki ihtilafın hakemi oldu?" başlıklı haberde, Moskova ve Kiev'le olan ayrıcalıklı ilişkilerinin gücüyle Ankara'nın, kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı ve özellikle iki kamp arasında iki müzakere oturumuna ev sahipliği yaptığının altı çizildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomat, Boğazların savaş gemilerine kapatıldığını hatırlatarak, "Ankara sayesinde Odessa'yı kurtarabildik" dedi.

Türkiye'nin diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığının vurgulandığı haberde, "Türkiye, savaşın dördüncü gününde Boğazları tüm savaş gemilerine kapatarak 'Boğazların koruyucusu' rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi. O zaman Ukrayna şehirleri Mariupol, Çernihiv veya Harkiv kaderine mahkum edilirdi" ifadeleri yer aldı.

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