Fransız basını yazdı: Odessa'yı Türkiye kurtardı

Fransız Le Monde gazetesi, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye'nin, Ukrayna için de diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığını yazdı.

"Türkiye neden Karadeniz'deki ihtilafın hakemi oldu?" başlıklı haberde, Moskova ve Kiev'le olan ayrıcalıklı ilişkilerinin gücüyle Ankara'nın, kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı ve özellikle iki kamp arasında iki müzakere oturumuna ev sahipliği yaptığının altı çizildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomat, Boğazların savaş gemilerine kapatıldığını hatırlatarak, "Ankara sayesinde Odessa'yı kurtarabildik" dedi.



Türkiye'nin diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığının vurgulandığı haberde, "Türkiye, savaşın dördüncü gününde Boğazları tüm savaş gemilerine kapatarak 'Boğazların koruyucusu' rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi. O zaman Ukrayna şehirleri Mariupol, Çernihiv veya Harkiv kaderine mahkum edilirdi" ifadeleri yer aldı.