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Dünya

Fransız basınından kirli algı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin eylem ve terör örgütü PKK'nın provokasyonları hakkındaki sert sözleri Fransız basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan France 24, terör örgütü PKK'yı aklamak uğruna terör destekçilerini 'Küçük Kürt gruplar' diye niteledi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 23:33 - Güncelleme:
Fransız basınından kirli algı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı alçak eyleme göz yuman İsveç hükümetine sert sözlerle tepki gösterdi.

"Birileri bize namussuzluk yaptığında haddini bildiririz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Fransız medya kuruluşu France 24'te manşete taşındı.

PKK'LI YANDAŞLARI 'KÜÇÜK KÜRT GRUPLAR' OLARAK NİTELENDİ

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren France 24, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"

Haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı. France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.

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