İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7649
  • EURO
    9,1476
  • ALTIN
    476.861
  • BIST100
    1160.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız başkandan küstah paylaşım! Türkiye topraklarını Ermenistan olarak gösterdi
Dünya

Fransız başkandan küstah paylaşım! Türkiye topraklarını Ermenistan olarak gösterdi

Azerbaycan ordusunca bozguna uğratılan Ermenistan'a destek vermek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez'in yardım toplama girişimi skandalı ortaya çıkardı. Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

06 Ekim 2020 Salı 09:43 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 09:46
ABONE OL

Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.

ERMENİSTAN'DA ZAYİAT ARTINCA YARDIM TOPLADILAR

Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında bozguna uğrayarak ağır kayıplar verdi. Her geçen gün yaralı sayısı artan Ermenistan'da hastaneler doldu taştı. Ermenistan'a yardım etmek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım acil yardım malzemeleri topladı.

SKANDAL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE ORTAYA ÇIKTI

Laurent Wauquiez sosyal medyadan yardım malzemelerine ve çalışmalara ilişkin birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde ise büyük skandal ortaya çıktı. Harita önünde toplanan yardımların yer aldığı karede, bir harita dikkat çekti.

Haritada Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi. Skandal haritaya Türk kullanıcılardan tepki yağdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.