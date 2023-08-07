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Dünya

Fransız bayrak taşıyıcı Nijer uçuşlarını askıya aldı

Fransız bayrak taşıyıcı havayolu Air France, Nijer'deki cuntanın hava sahasını kapattığını açıklamasının ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
Fransız bayrak taşıyıcı Nijer uçuşlarını askıya aldı
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Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye göre, Air France'dan yapılan açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'e yönelik uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Mali ve Burkina Faso'ya yönelik bağlantılı uçuşların da 11 Ağustos'a kadar durdurulduğu ifade edilen açıklamada, kararın gerekçesi olarak Nijer'deki cunta yönetiminin dün ülkedeki hava sahasını ikinci bir emre kadar uluslararası uçuşlara kapatması olarak gösterildi.

Açıklamada, son gelişmeler nedeniyle Sahel bölgesindeki diğer bağlantılı uçuşların sürelerinin ise uzayabileceğine işaret edildi.

Şirketin, Afrika uçuşlarını yeniden yapılandırmaya gittiği belirtiliyor.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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