Fransa'da tuhaf karar: Haftasonu ve tatil günlerinde ölmek yasaklandı

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Fransız Belediye Başkanı doktor eksikliği nedeniyle haftasonu ve tatillerde ölmeyi yasakladı

Fransa’da La Gresle Belediye Başkanı doktor eksikliği nedeniyle bölge halkına haftasonu ve tatil günlerinde ölmeyi yasakladı.

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Fransa’da La Gresle Belediye Başkanı Isabelle Dugelet yaşanan doktor sıkıntısı nedeniyle bölge sakinlerine cumartesi, pazar ve diğer tatil günlerinde evlerinde ölmeyi yasakladı.
 
Sputnik'te yer alan habere göre La Gresle, Lyon’un dışında 850 kişinin yaşadığı ve doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlisi sıkıntısı çekilen kırsal bir bölge.
 
Sorun da bu ay başında bir huzurevinde ikamet eden kişinin ölümünün ardından resmi tıbbi bilgileri kaydedecek doktor bulunamadığı zaman baş gösterdi.
 
Belediye Başkanı Dugelet durumu şöyle açıkladı: "Yerel tıbbi yardım servisi bize doktor göndermeyi reddetti ve yerel polisten talihsiz durum için komşu köylerden doktor getirerek yardımcı olmasını istedi.”
 
Belediye çalışanları da bu tuhaf durumun sorumlusu olarak sağlık sistemini gösteriyor: “Pazar günü gerçekleşen son ölüm olayı sonunda, belediye başkanının verdiği garip emirin sebebi tuhaf sağlık sistemidir.”
 
​​Ölüm yasağının gerçekten de toplumun korkunç sağlık sistemine dikkat çekmek amacıyla yapılan bir eylem olduğunu kabul eden Belediye Başkanı, çevre köylerden sağlık yardımı çözümünü reddetti.
 
Vatandaşlar diğer bölgelerde ve belediyelerde sağlık hizmeti alabilirken ceza ödemek durumunda kalabiliyorlar. 

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