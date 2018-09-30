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Fransız Bollore Grup'a Senegal'de 2,3 milyon avro ceza

Senegal, sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fransız taşımacılık ve iletişim sektörünün önemli şirketlerinden Bollore Grup'a 2,3 milyon avro ceza kesti.

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Yerel basındaki haberlere göre, Dakar Vergi Dairesi, gruba bağlı bir şirketin, Dakar Limanı'nın bir terminalini işletmek için imzaladığı sözleşmenin şartlarına uymadığını tespit etti.

Yönetim, sözleşmeye aykırı hareket ettiği ve terminali Senegalli yatırımcılara açmadığı gerekçesiyle şirkete 2,3 milyon avro ceza verdi.

- Bollore Grup'un Afrika'daki sicili kabarık

Kamerun yargısı hafta içi, ülkede 2016 yılında meydana gelen ve 79 kişinin ölümüne neden olan tren kazasında Fransız şirketi Bollore'nin alt kuruluşu olan Camrail'i suçlu bulmuş, kazada ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle genel müdür dahil şirketin 10 çalışanını hapse mahkum etmişti.

Geçen nisan ayında da Bollore Grup'un sahibi Vincent Bollore ve 3 üst düzey yöneticisi Afrika'da yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Yolsuzluk ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından Fransa'da göz altına alınmıştı.

Ayrıca, Afrika ülkeleri Gine ve Togo'da bulunan limanların işletmesini 2009-2010 yıllarında haksızca aldıkları iddiasıyla Fransa'da Bollore hakkında ön soruşturma açılmıştı.

Bollore'ye bağlı iletişim şirketi Havas'ın bazı Afrikalı liderlerin seçilmeleri ve iktidarlarını korumaları için düşük faturalı kampanyalar düzenlediği, şirketin bölgedeki gücünü kullanarak siyasi değişiklikleri sağladığı iddia edilmişti.

- Şirket değer kaybetti

Bollore Grup ve bağlı kuruşlar hakkında medyada yer alan haberlerin ardından, şirketin borsadaki hisseleri yarım günde yüzde 6 değer kaybetmişti.

Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında yer alan ve 1822'de kurulan Bollore Grup'un yaklaşık 60 bin çalışanı bulunuyor.

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