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Dünya

Fransız cerrah 349 çocuğu istismarla suçlanıyor

Fransa’yı sarsan ve ‘ülke tarihinin en büyük pedofili vakası’ olarak gösterilen olayda Joel Le Scouarnec, tam 30 yıl boyunca 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

24.12.2019  03:33 - Güncelleme: 24.12.2019  03:33

Cerrahın, istismara dair günlük tuttuğu da belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, 30 yıl boyunca Fransa’nın orta ve batı kesimlerinde görev yapan Joel Le Scouarnec’in en az 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyledi. Cerraha ait günlüklerin de ele geçirildiğini belirten yetkililer Scouarnec’in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtti. Günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. 

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