Fransız cerrah 349 çocuğu istismarla suçlanıyor

24.12.2019 03:33 - Güncelleme: 24.12.2019 03:33

Cerrahın, istismara dair günlük tuttuğu da belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, 30 yıl boyunca Fransa’nın orta ve batı kesimlerinde görev yapan Joel Le Scouarnec’in en az 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyledi. Cerraha ait günlüklerin de ele geçirildiğini belirten yetkililer Scouarnec’in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtti. Günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu.