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Fransız diplomatlar bombalı saldırının arkasında İran’ın olduğunu öne sürdü

Fransız diplomatlar, Paris’te yapılması planlanan bombalı saldırının arkasında ‘şüphesiz bir şekilde’ doğrudan İran’ın olduğunu öne sürdü.

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İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan Fransız diplomatlar, doğrudan İran'ı suçladı. 
 
İranlı muhaliflerin Haziran ayında Paris yakınlarında düzenlemeye çalıştığı saldırının engellendiğini belirten yetkililer, bu girişimin arkasında doğrudan Tahran'ın olduğunu öne sürdü.
 
Kaynaklar, girişimin sorumlusunun ‘şüphesiz bir şekilde’ İran istihbaratı olduğunu ifade etti. 
 
(Reuters)

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