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Dünya

Fransız istihbaratından çarpıcı ''Çin'' iddiası: Baltalamak için elçilikleri kullanıyorlar

Fransız istihbaratı, Çin'in yurt dışındaki elçiliklerinde görevli askeri ataşelerinin, Fransa'nın Rafale savaş uçaklarının uluslararası alandaki itibarını zedelemek amacıyla kampanya yürüttüğünü öne sürdü.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Fransız istihbaratından çarpıcı ''Çin'' iddiası: Baltalamak için elçilikleri kullanıyorlar
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Associated Press'in (AP) ulaştığı istihbarat raporunda, Hindistan-Pakistan geriliminin ardından Fransız yapımı Rafalelerin performansına yönelik eleştirilerin arttığı belirtildi.

Fransız yetkililer, raporda çatışmaların başlamasıyla birlikte 1000'in üzerinde yeni sosyal medya hesabının açıldığını ve bu hesaplar üzerinden Rafalelerin yetersiz kaldığına dair manipüle edilmiş görüntüler, yapay zeka üretimi içerikler ve video oyunlarına ait görsellerle Çin teknolojisinin üstünlüğünü vurgulayan içerikler yayıldığını bildirdi.

Yetkililer, Rafale uçaklarına yönelik "karalama kampanyasının Çin ve Pakistan tarafından desteklendiğini" ifade etti.

İstihbarat raporunda, Çinli yetkililerin halihazırda Rafale siparişi vermiş ülkeleri daha fazla satın almamaları yönünde ikna etmeye çalıştığı ve potansiyel alıcılara da Çin yapımı uçakları tercih etmeleri yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları, bu görüşmelerden Çinli diplomatların odaklandığı ülkeler üzerinden haberdar oldu.

Pekin yönetimi ise AP'nin konuya ilişkin sorularına verdiği yanıtta, iddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek Çin'in askeri ihracat konusunda her zaman ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum sergilediğini savundu.

Pakistan, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırılarında, Hindistan ordusuna ait 3'ü Rafale olmak üzere 5 uçak düşürdüğünü belirtmişti. Hindistan ise Rafale ismini vermeyerek Pakistan'ın uçaklarını düşürdüğünü doğrulamıştı.

  • fransız istihbaratı
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