Fransız jandarmasının üzüm nöbeti
Fransa’nın Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı.
Gündüzleri bisiklet ve motosikletli jandarmalar dolaşırken geceleri yerini arabalı devriyeler alıyor. Jandarma hırsızlıkların gece yarısından hemen önce ya da sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini belirtiyor. Üzüm yetiştiricisi Vincent Gros bağlarının Cote d’Or bölgesinin en iyi parsellerinde yer aldığını ve herhangi bir hırsızlık durumunda zararlarını çok büyük olacağını vurguluyor.
NEDEN ÇALINIYOR?
Burgondi bölgesinde Jandarma devriyeleri 2016 yılında hasatın çok zayıf geçmesinden ve hırsızlık vakalarının artmasından sonra başlamış. Üzümleri çalanlar genelde diğer şarap üreticileri oluyor.
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