15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2664
  • 5,9694
  • 217.12
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransız kanalı Putin'i çocuklara 'Dezenformasyoncu Çar' olarak tanıttı

Fransa'da genç ve çocuklara yönelik yayın yapan bir TV kanalı, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Fransa'nın yeni nesline 'Dezenformasyoncu Çar' olarak tanıttı.

  • star.com.tr
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'da çocuk ve gençlerin izlediği oyun programlarından Escape News, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in medyaya baskı yaparak yalan haberlerle bilgi kirliliğine neden olduğunu ileri sürdü. Programda Putin, çocuk ve ergenlik dönemindeki gençlere ''Dezenformasyoncu Çar'' olarak tanıtıldı.
 
''Bilginin tuzağından kaçın'' sloganıyla yayımlanan programda, Rus medyasının yalan haberler yaptığı ileri sürüldü. Putin'in gökküşağı bayrağının önündeki fotoğrafının yasaklandığını hatırlatan sunucu, Rusya'da bütün görsel yayımların Putin'in kontrolü altında olduğu mesajı verdi.
 
''Makaleleri karşılaştırın'' oyunu
 
Programda Rus RT Fransa ve Fransız Le Monde'nin yayımladığı makalelerden anahtar kelimeler seçilerek karşılaştırıldı. Programdaki çocuklara bu oyunla, farklılıkların sebebi olarak Rus medyasının Putin tarafından kontrol edildiği, Le Monde'nin ise Putin kontrolünde olmadığı için daha doğru bilgiler verdiği lanse edildi.
 

´Önce Biber Gazı sıktılar, sonra da tekme tokat dövdüler´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İş dünyası, Başkan Erdoğan'a taleplerini iletti

İş dünyası, Başkan Erdoğan'a taleplerini iletti

ABD-Venezuela krizi derinleşiyor

ABD-Venezuela krizi derinleşiyor

Başkan Erdoğan'dan AYM’ye yeni üye

Başkan Erdoğan'dan AYM’ye yeni üye

Şehirde panik havası esti: Bir gecede 2 yangın

Şehirde panik havası esti: Bir gecede 2 yangın

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'
 

POPÜLER HABERLER

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

El-Bab’da patlama: 7 yaralı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA