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Dünya

Fransız medyasından tepki çeken manipülasyon! TSK'yı hedef gösterdiler

Fransız gazetesi L'Orient-Le Jour, Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda TSK'nın 'sivilleri hedef aldığına' yönelik algı oluşturmaya çalıştı. Skandal girişime Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, 'Ülkemizin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını, sivillerin barındığı El-Hol Kampı görseliyle vermeniz, tam bir manipülasyon örneğidir.' sözleriyle tepki gösterdi.

22 Kasım 2022 Salı 08:17 - Güncelleme:
Fransız medyasından tepki çeken manipülasyon! TSK'yı hedef gösterdiler
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Fransız gazetesi L'Orient-Le Jour, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatının haberinde, sivillerin barındığı bir kampın görselini kulandı. Söz konusu haberde El-Hol Kampı'nın görseline yer veren Fransız gazetesi, TSK'nın "sivilleri hedef aldığına" yönelik algı oluşturmaya çalıştı.

Fransız gazetesine tepki gösteren İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medya hesabından gazeteye seslenerek görselin kaldırılmasını istedi. İdris Kardaş, L'Orient-Le Jour gazetesine Fransızca hitap ederek, hava harekatı haberinde sivil kampının görselinin kullanılmasının gazetecilik etiğine aykırı olduğunu dile getirdi.

'TAM BİR MANİPÜLASYON ÖRNEĞİ'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş'ın paylaşımında kullandığı ifadeler ise şöyle:

"Ülkemizin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını, sivillerin barındığı El-Hol Kampı görseliyle vermeniz, tam bir manipülasyon örneğidir.' dedi.

'HANGİ GAZETECİLİK ETİĞİNE UYUYOR?'

Paylaşımlarını sürdüren Kardaş, "Bu fotoğrafı kullanarak Türkiye sivilleri hedef alıyor algısı yaratmaya çalışmanız hangi gazetecilik etiğine uyuyor? Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun şekilde terör hedeflerine yönelik hava harekatının haberinizde geçen sığınmacı kampıyla hiç bir ilgisi yoktur. Okuyucularınızdan özür dileyerek görseli değiştirmeniz saygınlığınızı korumanız açısından daha doğru bir hareket olacaktır." ifadelerini kullandı.

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