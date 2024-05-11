Fransız milletvekilinden Eurovision çağrısı: Yarışma bu yıl iptal edilsin

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, X paylaşımında, bu akşam finali yapılacak 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in temsilcisi şarkıcı Eden Golan'ın "soykırım" yapan bir ülkeyi temsil ettiğini vurguladı.

Filistin'e desteğiyle bilinen Portes, "Eurovision, ordusunu etnik temizlik yapmak ve binlerce sivili katletmek için kullanan bir devletin medya ve siyasi platformu olmamalı." ifadelerini kullanarak, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmesini istedi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak, Filistin'e desteğini bildirmişti.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.