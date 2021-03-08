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Dünya

Fransız milyarder Olivier Dassault öldü

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 07:44 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 07:44
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Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü.

Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti.

Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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