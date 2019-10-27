Fransız polisinden insanlık dışı müdahale
Türkiye’ye özgürlük dersi vermeye kalkışan Fransa’nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı.
Fransa’da Sarı Yelekliler’e karşı, kullandıkları orantısız ve şiddet içeren müdahaleleriyle ün yapan Fransız polisi, yine bir şiddet olayının altına imza attı. Fransa’da polis sokak ortasında başörtülü bir kadının kollarını bağladıktan sonra ağır şiddet uyguladı. Kadını yere yatırım beton zemine diziyle başını ezmeye çalışan Fransız polisinin şiddet görüntüleri büyük tepki çekti.
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