Fransız rahibin cinsel saldırısına maruz kalan Poujade: Yaşananları anlatmamamı istediler

AA 12 Ekim 2021 Salı 11:24 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 11:24

Ülkede 1950'den bu yana 216 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması Fransız kamuoyunu sarsmıştı. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayı 330 bine ulaşıyor.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) açıkladığı rapora göre, kiliselerde son 70 yılda 15 bin yetişkin cinsel şiddete uğradı, kiliseye bağlı kurumlardaki vakalarla bu sayı 35 bine çıkıyor.

Kiliselerde cinsel istismara uğrayanlar hakkında çalışma yapan "Sentinelle" isimli derneğin Başkanı Laurence Poujade, 25 yıl önce Fransa'dan bir dini vakıf ve bir Fransız rahiple Gine'ye gitti. Burada Fransız rahip tarafından cinsel saldırıya maruz kalan 55 yaşındaki Poujade, bu rahibin mağdurlardan sadece biri.

Poujade, AA muhabirine CIASE'nin raporunu değerlendirdi, uğradığı cinsel saldırıyı ve hayatındaki etkilerini anlattı.

Raporda açıklanan sayıları "endişe verici" ve "şoke edici" olarak nitelendiren Poujade, "Bu bir tsunami. Şok yarattı. Bu rakamlar ortalama sayılar. Ölen veya konuşmayan kişiler olduğu için gerçekte bu sayılar daha yüksek. Bu rakamlara ulaşmak oldukça önemli. Rapor tüm bu anonim hayatların tarihe geçmesine neden oldu. Raporda kilisenin sorumluluğuna vurgu yapılması açısından tarihi bir an yaşıyoruz." dedi.

Kilisenin bu sorumluluğu kabul edip etmeyeceğinin merak konusu olduğunu ifade eden Poujade, "Bu sayılar olayların boyutunu ve bunun ötesinde (cinsel) istismarları gerçekleştirmek ve şikayetçi olan mağdurları dinlememek için bir sistemin uygulandığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Poujade, daha önce manevi bağı ve teması olmamasına rağmen Fransız rahibin cinsel saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Uğradığı saldırıyı, "Rahip, öfkelendi ve beni yere fırlattı, benim yerde olmamı fırsat bilerek bana tecavüz girişiminde ve cinsel saldırıda bulundu. Yaşananları yetkili bir kişiye haber vermek için ayağı kalktığımda susmam için beni dövdü." sözleriyle anlatan Poujade, bu saldırının 25 yıl önce 30 yaşındayken gerçekleştiğini söyledi.

- "(HRİSTİYAN) TOPLULUK AİLEMLE TÜM İRTİBATIMI KESMEMİ VE YAŞANANLARI ANLATMAMAMI İSTEDİ"

Poujade, saldırıya ilişkin, "Ciddi etkileri oldu. (Hristiyan) Topluluk ailemle tüm irtibatımı kesmemi ve yaşananları anlatmamamı istedi. Ancak ailem anladı çünkü (vücudumda) darbe izleri vardı, morlukları gördü. Buna neyin sebep olduğunu anlatmak için konuşma özgürlüğüm yoktu." dedi.

Bu olayın evlilik ve çocuk sahibi olma düşüncesini sorgulamasına neden olduğunu ifade eden Poujade, o dönemde çevresinde konuşacak kimsenin bulunmadığını söyledi.

Poujade, "6 yıl sonra (bu saldırı hakkında) konuşmaya başlayabildim. Bu saldırı yüzünden psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldım. Fiziksel sağlığım giderek kötüleşti." diye konuştu.

Cinsel istismar kurbanı kişilerin mağduriyetlerinin onarılması gerektiğinin raporda yer almasının önemli olduğuna işaret eden Poujade, mağduriyetlerinin kilise tarafından kabul edilmesi ve maddi tazminatın ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Poujade, cinsel tacize maruz kalmasının ardından ailesinin bu vakalara karşı mücadele etmek için "Dini Hayat ve Aile" isimli bir dernek kurduğunu, 10 yıldır da Sentinelle Derneğinin başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

- KOMİSYON ÜYELERİNE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dernek çerçevesinde destekte bulundukları cinsel şiddete uğrayan kadınların acı çektiklerini, bazılarının intihar ettiğini aktaran Poujade, komisyonun çalışmalarına katkıda bulunduğunu ve komisyon üyelerine iki kez yaşadıklarını anlattığını kaydetti.

Poujade, bazı katkılarının komisyonda yer almadığını, kadınların kurumlara seslerini duyurmakta zorlandığını belirterek bunun CIASE için de geçerli olduğunu söyledi.

Kilisenin sorumluluklarını yerine getirmesi için dernek olarak imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Poujade, bu konuda sadece kilisenin değil aynı zamanda toplumun da elinden geleni yapması gerektiğini aktardı.

Poujade, uğradığı saldırı sonrasında iş bulmakta zorlandığını, dini bir toplulukta bulunduktan sonra sosyal ve profesyonel hayata yeniden başlamanın kolay olmadığını belirtti.

- "YETİŞKİNLER KÖTÜ MUAMELELERE MARUZ KALIYOR"

"Çok sayıda ebeveyn (Hristiyan) dini topluluklarda bulunan yetişkin çocuklarının kötü muamelelere maruz kaldığını bilmiyor. Bu çok bir büyük endişe kaynağı çünkü ebeveynler öldükten sonra yetişkin çocuklar yanlış yolda olduklarını ve güvenilir olmayan kişilerin himayesinde olduklarını anlayacak." ifadesini kullanan Poujade, bunun pek kabullenilebilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Poujade, Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort'un 6 Ekim'de yaptığı açıklamada "günah çıkarmanın gizliliğinin", Fransız yasalarından daha üstün olduğuna yönelik ifadesinin cinsel istismar vakalarının ortaya çıkmasını engellediği gerekçesiyle tepki gördüğünü belirtti.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların konuşabilmesi için kiliselerdeki günah çıkarmanın gizliliğinin, Katolik inancının doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Poujade, günah çıkarma sırasındaki birçok konuşmasının günah çıkarmanın kapsamına girmediğine dikkati çekti.

CIASE üyesi Laetitia Atlani-Duault da yaptığı açıklamada, günah çıkarma seanslarının, rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ülkede Katolik kiliselerinde yüz binlerce çocuğun cinsel istimara uğradığının açıklanmasının ardından din adamlarının "günah çıkarmasının gizliliği", bu vakaların ortaya çıkmasını engellemesi nedeniyle tartışılıyor.

Fransız yasalarına göre, 18 yaşından küçüklerin cinsel saldırıya uğradığı bilgisine sahip kişilerin bunu polise ihbar etme zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Ancak söz konusu çocuk 15 yaşındaysa hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin avroya yükseliyor.