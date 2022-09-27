Fransız sağcı siyasiye yolsuzluk soruşturması

Paris Savcılığı, eski sevgilisine psikolojik şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Yeşiller Partisi (EELV) Genel Sekreterliği görevinden yakın zamanda istifa eden Julien Bayou'nun ilkbahardaki şikayeti üzerine Pecresse hakkında ön soruşturma başlattı.

Savcılığın ön soruşturma dosyasında, Pecresse'e yönelik, "seçim kampanyasını yasa dışı finanse etme", "yasa dışı parti finansmanı", "kamu fonlarında yolsuzluk", "sosyal varlıkları kötüye kullanma" ve "yasa dışı çıkar elde etme" suçlamaları yer alıyor.

Savcılığa gönderilen şikayette Pecresse ayrıca "hiç gitmediği çok sayıda sözde etkinlik düzenlemek" ve o dönem başkanı olduğu "Ils-de-France bütçesini seçim kampanyası için harcamak" ile suçlanıyor.

- PECRESSE ELENDİĞİ SEÇİM İÇİN FRANSIZLARDAN BAĞIŞ TALEP ETMİŞTİ

Fransa'da nisanda düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi öncesi kampanya sürecinde favori isimler arasında gösterilen, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Cumhuriyetçilerin (LR) adayı Pecresse, yüzde 4,78 oy alarak seçimi beşinci sırada tamamlamıştı.

Pecresse, elenince kampanya döneminde şahsen 5 milyon avro borçlandığını ifade ederek kampanya masraflarını karşılamak için 15 Mayıs'a kadar Fransızlara acil bağış çağrısı yapmıştı.

Yardım çağrısı ülke basınında ve Twitter'da uzun süre gündem olmuş, Twitter kullanıcıları, seçime katılan adaylar arasında en varlıklı olan Pecresse'e yaklaşık 10 milyon avroya ulaşan servetini hatırlatarak "Borcunu kendin öde", "Daha fazla çalışın o zaman", "Fırsatçılık yapmayın" şeklinde tepkiler vermişti.