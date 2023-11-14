Fransız Senatosu, Parlamentoya, göç kotaları belirleme yetkisi veren tasarıyı kabul etti

Senato Genel Kurulunda görüşülen göç yasa tasarısı 115 "hayır" oyuna karşı, 210 "evet" oyu ile kabul edildi.

Parlamentoya, gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini kapsayan tasarı, aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı ve öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri artırmayı öngörüyor.

Tasarı, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanının yasaklanmasını içeriyor.

Buna göre, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanamayacak.

Tasarı yürürlüğe girdiği takdirde, uzun dönem oturum başvurusu yapanların A2 seviyesinde Fransızca bilmeleri gerecek.

Yerel makamlar, Fransa'da doğan ancak topluma adapte olmadığı kanaatine vardığı göçmen asıllı kişilere, Fransız vatandaşlığı verilmesine karşı çıkma yetkisi veren tasarı, vatandaşlığa erişim şartlarını da katılaştırmayı kapsıyor.

Tasarı yeniden müzakere için Ulusal Meclis'e gönderildi.

Aralıkta, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te ele alınması öngörülen tasarının, son halini alarak yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.