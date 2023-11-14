İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6333
  • EURO
    31,178
  • ALTIN
    1806.9
  • BIST100
    7671.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız Senatosu, Parlamentoya, göç kotaları belirleme yetkisi veren tasarıyı kabul etti
Dünya

Fransız Senatosu, Parlamentoya, göç kotaları belirleme yetkisi veren tasarıyı kabul etti

Fransa'da Parlamentoya, göç kotaları belirleme yetkisi veren yasa tasarı Senatodan geçti.

AA14 Kasım 2023 Salı 22:27 - Güncelleme:
Fransız Senatosu, Parlamentoya, göç kotaları belirleme yetkisi veren tasarıyı kabul etti
ABONE OL

Senato Genel Kurulunda görüşülen göç yasa tasarısı 115 "hayır" oyuna karşı, 210 "evet" oyu ile kabul edildi.

Parlamentoya, gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini kapsayan tasarı, aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı ve öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri artırmayı öngörüyor.

Tasarı, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanının yasaklanmasını içeriyor.

Buna göre, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanamayacak.

Tasarı yürürlüğe girdiği takdirde, uzun dönem oturum başvurusu yapanların A2 seviyesinde Fransızca bilmeleri gerecek.

Yerel makamlar, Fransa'da doğan ancak topluma adapte olmadığı kanaatine vardığı göçmen asıllı kişilere, Fransız vatandaşlığı verilmesine karşı çıkma yetkisi veren tasarı, vatandaşlığa erişim şartlarını da katılaştırmayı kapsıyor.

Tasarı yeniden müzakere için Ulusal Meclis'e gönderildi.

Aralıkta, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te ele alınması öngörülen tasarının, son halini alarak yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

  • fransa göç kotaları
  • fransa parlamento
  • fransa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.